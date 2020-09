Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin in Homburg-Beeden

Homburg-Beeden (ots)

Am 08.09.2020, 11:33 befuhr der 68-jährige Pkw-Fahrer in Homburg-Beeden die Turmstraße rückwärts aus Richtung Hofstraße kommend. Die 54-jährige Fußgängerin querte die Fahrbahn der Turmstraße in Höhe des Anwesens "Ackerstraße 19".

Der Pkw-Fahrer ließ beim Rückwärtsfahren die ihm obliegende besondere Vorsicht außer Acht und kollidierte mit seinem rechtsseitigen Fahrzeugheck mit der Fußgängerin Diese stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und blieb bewusstlos am Boden liegen. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

