Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg - Reiskirchen

Homburg (ots)

In der Nacht von Samstag, den 05.09.2020 auf Sonntag, den 06.09.2020 kam es im Einmündungsbereich Richardstraße / L 118 in 66424 Homburg- Reiskirchen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr von der L118 kommend beim Einbiegen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Unachtsamkeit in die in der Richardstraße zur Verkehrsbeschränkung aufgestellte Beschilderung (Absperrschranke, Leitbake, Verkehrszeichen Durchfahrt verboten). Die Beschilderung wurde durch den Zusammenstoß beschädigt und teilweise um mehrere Meter verschoben. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

