Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 05.09.2020, zwischen 10:45 Uhr und 17:10 Uhr, kam es in der "Hiltebrandtstraße" in Homburg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Täter kollidierte mit dem geparkten Pkw der Geschädigten. Um welche Art Fahrzeug es sich bei dem Verursachenden handelt, ist ebenfalls unbekannt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 1500 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell