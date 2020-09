Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus katholischer Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Blieskastel-Aßweiler

Blieskastel (ots)

Am 03.09.2020, zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr, wurden aus der katholischen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Blieskastel-Aßweiler von einem unbekannten Täter mehrere sakrale Gegenstände entwendet. Die Kirche war zu diesem Zeitpunkt nicht verschlossen. Bei den Gegenständen, die sich alle am Altar befanden, handelte es sich um ein Mikrofon, eine Bibel, Altarglöckchen sowie einen Kirchengong. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, Tel. 068411060, melden.

