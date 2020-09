Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Feuerwehr Homburg konnte nach Lagerfeuer Waldbrand verhindern

Homburg (ots)

Am 04.09.2020 konnten Wanderer neben der L 120 "Käshofer Strecke" in Höhe des Waldparkplatzes "Lambsbachtal" im Wald Brandgeruch und Rauch feststellen. Eine Nachschau ergab, dass eine nicht gänzlich erloschene Feuerstelle auf das angrenzende Moss und den Waldboden übergegriffen hatte. Durch auffrischenden Wind bestand die Gefahr, dass sich das Feuer entfachte und auf den umliegenden Busch- und Baumbestand übergreifen konnte. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der glimmende Waldboden gewässert und so schlimmeres verhindert werden. Polizei und Feuerwehr weisen darauf hin, dass offenes Feuer im Wald- oder Wiesengelände grundsätzlich verboten ist. Gleiches gilt für achtlos weggeworfene Zigaretten. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Homburg unter 06841/1060.

