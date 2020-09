Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel

Kirkel-Limbach (ots)

Zwischen dem 01.09.2020 (19:00 Uhr) und dem 02.09.2020 (19:00 Uhr) kam es in der Straße "Am Wäldchen" in Kirkel zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Täter kollidierte beim Rangieren mit seinem PKW mit dem Gartenzaun eines Wohnwesens. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 250 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

