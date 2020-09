Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg-Erbach (ots)

Am 01.09.2020, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Berliner Straße in Homburg-Erbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein grauer VW Golf mit Firmenbeschriftung und Homburger-Kreiskennzeichen wurde, vermutlich beim Rangieren in oder aus einer benachbarten Parklücke, durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

