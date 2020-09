Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades

Homburg (ots)

Bislang unbekannter Täter entwendete am Montag, 31. August 2020, zwischen 9:00 Uhr und 19:00 Uhr, auf dem Universitätsgelände in Homburg ein Pedelec der Marke "HNF Heisenberg" im Wert von ca. 4000 Euro. Das Pedelec (25km/h) war im Bereich des Gebäudes 90.3 (Institut für Neuropathologie) mit einem Fahrradschloss an einem Laternenmast gegen Wegnahme gesichert gewesen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

