Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Uhlandstraße

Homburg (ots)

Am 31.08.2020 wurde ein geparkter weißer Mini Cooper gegen 16:30 Uhr von einem bis dato unbekannten Fahrzeug am linken Fahrzeugheck beschädigt. Der Mini Cooper stand zum Unfallzeitpunkt in der Uhlandstraße in Höhe des P&C. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Örtlichkeit.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Homburg (06841-1060) zu melden.

