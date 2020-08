Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Einschlagen einer PKW-Scheibe in Homburg-Einöd

Bild-Infos

Download

Homburg (ots)

Bereits am Mittwoch, den 26.08.2020, zwischen 15:35 Uhr und 18:50 Uhr wurde ein orangefarbener Kleinwagen, welcher in der Kästenbergstraße in Einöd vor einem dortigen Anwesen zum Parken abgestellt war, durch einen unbekannten Täter beschädigt. Die hintere linke Seitenscheibe des Opel Corsa mit WI-Kennzeichen wurde mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Wertgegenstände befanden sich nicht im Fahrzeug, entwendet wurde nichts.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell