Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Blieskasteler Metallbaufirma mit gleichzeitiger Entwendung eines Firmentransporters

Blieskastel (ots)

Bislang unbekannte Täter waren in der Zeit von 25.08.2020 auf den 26.08.2020 in die Werkhalle einer Metallbaufirma in Blieskastel in der Bliesgaustraße nach Einschlagen einer Verglasung eingedrungen. Nach Entwendung der Fahrzeugschlüssel zu einem vorgefundenen weißen Mercedes Sprinter mit HOM-Kreiskennzeichen wurde das Firmenfahrzeug mit verschiedenen hochwertigen Schweiß- und Bohrwerkzeugen der Marken ESAB und Hilti beladen. Mit diesem entfernten sich die Täter im Anschluss unerkannt vom Firmengelände. Die Schadenhöhe dürfte sich im fünfstelligen Euro-Bereich belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell