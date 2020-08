Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht im Bereich Uni Homburg - Fußgänger/Radfahrer

Homburg (ots)

Am 26.08.2020 gegen 22:30 Uhr kam es am ehemaligen Hubschrauberlandeplatz auf dem Gelände der Universitätsklinik in Homburg zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers und einer Fußgängerin. Hierbei kollidierte der Radler, welcher mit 2 Hunden unterwegs war, mit der 50jährigen Geschädigten aus Homburg und deren daneben geparkten PKW. Durch die Kollision kamen beide Personen zu Fall. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt, ihr PKW geringfügig beschädigt. Der Radfahrer flüchtete anschließend sofort von der Unfallörtlichkeit. Nähere Hinweise zur Person oder den Hunden konnten aufgrund der Dunkelheit nicht erlangt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

