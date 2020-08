Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Katze in Homburg-Jägersburg

Homburg (ots)

Am 25.08.2020 ereignete sich gegen 09:45 Uhr in der Saar-Pfalz-Straße in Homburg-Jägersburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Katze. Die weiße, mit schwarzen Punkten und schwarzem Schwanz versehene Hauskatze querte unvermittelt die Straße und wurde hierbei vom PKW frontal erfasst. Am PKW selbst entstand kein Sachschaden. Das Tier erlag allerdings ihren Verletzungen vor Ort. Bislang konnte der Besitzer der Katze nicht ermittelt werden, das verendete Tier ist nicht gechipt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Besitzer der Katze geben können oder auch der Besitzer selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell