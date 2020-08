Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel-Webenheim

Blieskastel (ots)

In der Zeit vom 11.08.2020 bis 25.08.2020 beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise Paketzusteller oder ähnlicher Fahrzeugaufbau, den vor einem Anwesen in der Königstraße in BLK-Webenheim abgestellten schwarzen Mercedes Van Typ Viano, mit HOM-Kreiskennzeichen, eines Anwohners im hinteren linken Heckbereich. Der Verursacher entfernte sich nach der Vorbeifahrt von der Unfallstelle ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Hinweise bitte an PI Homburg 06841/1060.

