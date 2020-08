Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mehrfache Sachbeschädigung an abgestellten PKW's in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Montagmorgen den 24.08.2020 kam es auf dem Parkplatz der Galileo Gesamtschule in Bexbach im Eichendorffweg zwischen 07:30 und 13:30 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an insgesamt vier geparkten PKW. Der bislang unbekannte Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Lack der jeweiligen Fahrzeugseiten der beiden Ford Fiesta, des Hyundai Tucson und des Peugeot 208. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

