Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Oberen Hochstraße 66450 Bexbach

Bexbach (ots)

In der Zeit zwischen dem 21.08.2020, 13:15 Uhr und dem 22.08.2020, 09:30 Uhr kollidierte in der Oberen Hochstraße 166, in 66450 Bexbach ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einer zu dem Wohnanwesen zugehörigen Gartenmauer. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge von der Unfallörtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung erforderlichen Feststellungen zu treffen. An der Mauer entstand Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

