Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Raub in Homburg

Homburg (ots)

Am 17.08.2020, gegen 22:45 Uhr, ereignete sich im Bereich Rondell / Kaiserstraße in Homburg ein versuchter Raub auf einen 35-jährigen Mann aus Homburg. Der Geschädigte wurde hierbei von zwei ihm namentlich bekannten Männern (20 und 21 Jahre alt, wohnhaft in Homburg) zur Herausgabe von Bargeld und Tabak aufgefordert. Als der Geschädigte die Herausgabe verweigerte, traktierten die beiden Beschuldigten ihn mit Faustschlägen sowie dem Hieb eines Baseballschlägers. Dem Geschädigten gelang es daraufhin fußläufig zu fliehen. Die Beschuldigten erlangten keine Beute.

Durch die Gewaltanwendung wurde der Geschädigte leicht an der linken Hand verletzt.

Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

