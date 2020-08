Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Homburg Beeden: Geschädigter eines Verkehrsunfalles gesucht

Homburg (ots)

Am 18.08.2020, zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr, touchierte ein schwarzer Opel Insignia mit Hamburger-Kreiskennzeichen (HH) einen am Fahrbahnrand der Blieskasteler Straße in Homburg Beeden, nahe der dortigen Bäckerei, abgestellten roten Pkw. Der Fahrer des schwarzen Opel wendete unweit der Unfallstelle, um den Geschädigten ausfindig zu machen, jedoch war das Fahrzeug nicht mehr vor Ort.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen roten VW Passat älteren Baujahres, weiteres unbekannt, gehandelt haben. Der VW weise eventuell einen Schaden am Außenspiegel auf. Möglicherweise war der Geschädigte zum Unfallzeitpunkt Kunde der Bäckerei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

