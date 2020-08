Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kirkel: Kollision zwischen Fahrzeug und Hund auf der L 119

Kirkel (ots)

Am 18.08.2020, gegen 14:20 Uhr, kam es auf der L119, Höhe des Abstäberhof in Kirkel, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einem plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Hund (mittelgroßer, rotbrauner Mischlingshund). Der Hund wurde durch die Kollision verletzt und musste durch eine Ortsansässige Tierärztin versorgt werden. Anschließend wurde der Hund zur weiteren Behandlung in eine Tierklinik eingeliefert. Der Hundehalter sowie der beteiligte Fahrzeugführer sind derzeit noch unbekannt. Sie werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

