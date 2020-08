Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Baustellencontainer in Homburg Beeden

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 17.08.2020, 16:30 Uhr, bis zum 18.08.2020, 07:30 Uhr, ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in einen Container auf einem Baustellengelände in der Straße "Ziegelhütte" in Homburg Beeden. Der oder die bislang unbekannten Täter begaben sich durch den Bauzaun auf die Baustelle, brachen dort mittels körperlicher Gewalt den ge- und verschlossenen Lagercontainer auf und entwendeten hieraus Baustellenutensilien im Gesamtwert von ca. 3000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

