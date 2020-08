Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Lagerstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am Dienstag, den 17.08.2020, kam es im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 08:50 Uhr in der Lagerstraße in Homburg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein geparkter Peugeot 206 CC, schwarze Lackierung, mit Homburger Kreiskennzeichen beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem Cabriolet entstand ein bedeutender Streifschaden im Bereich der Fahrerseite.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem/der Verkehrsunfallverursacher/in oder des von ihm/ihr geführten Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

