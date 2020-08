Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl sowie Fundfahrrad in der Kleinottweiler Straße in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 17.08.2020, zwischen 20:45 Uhr und 22:45 Uhr, kam es in der Kleinottweiler Straße in Bexbach zum Diebstahl eines Rennrads des Herstellers "CANYON", Bezeichnung "Endurace AL 6.0", Farbe schwarz.

Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte in unmittelbarer Nähe zur Tatörtlichkeit ein herrenloses Mountainbike des Herstellers "BTWIN", in schwarz/blauer Farbe, aufgefunden werden, welches möglicherweise durch den Dieb dort zurückgelassen wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

