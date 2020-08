Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von mehreren Kennzeichenschildern in Kirkel-Limbach

Homburg (ots)

Am Donnerstag, den 13.08.2020, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr und am Freitag, den 14.08.2020, von 18:00 Uhr bis 20:55 Uhr wurden auf dem Mitfahrerparkplatz an der Straße "Auf der Windschnorr" (an der AS Limbach, BAB 8 gelegen) in 66459 Kirkel-OT Limbach an vier dort geparkten Pkw jeweils das hintere amtliche Kennzeichen entwendet. Bei den entwendeten Kennzeichen handelte es sich um zwei Kennzeichen mit SB-Kreiskennung und um zwei Kennzeichen mit HOM-Kreiskennung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell