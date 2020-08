Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährliche Körperverletzung in Homburg

Homburg (ots)

Heute, 13.08.2020, gegen 08:30 Uhr, kam es in Homburg, Parkplatz der Fa. Lidl, Am Stadtbad, zu einem Streit zwischen zwei männlichen Personen. Der Streit mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der amtsbekannte 36 jährige Täter (türkische Staatsangehörigkeit) mit einem Cuttermesser auf das 39 jährige Opfer( griechische Staatsangehörigkeit) einstach und diesem am Kopf eine stark blutende Verletzung zufügte. Das Opfer fiel darauf zu Boden und schlug dort mit dem Kopf auf. Ein couragierter Passant folgte dem Täter, der mit seinem Fahrrad flüchten wollte, ergriff diesen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Opfer war zunächst nicht ansprechbar und es bestand nach Rücksprache mit dem hinzugerufenen Notarzt Lebensgefahr. Das Opfer wurde nach Erstversorgung in die Universitätsklinik Homburg verbracht und ist zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Der Täter mit festem Wohnsitz in Homburg wurde vorläufig festgenommen. Nach Sachvortrag entschied die Staatsanwaltschaft Saarbrücken, dass hier von einer gefährlichen Körperverletzung auszugehen ist und der Festgenommene in Ermangelung eines Haftgrundes wieder auf freien Fuß gesetzt werden muss.

