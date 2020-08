Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Antoniusstraße in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 08.08.2020 bis zum Morgen des 10.08.2020 ereignete sich in der Antoniusstraße in Homburg eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte vermutlich beim Rangieren mit einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Pkw BMW 390 L mit Homburger Kreiskennzeichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

