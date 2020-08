Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht in der Schwannstraße in Kleinottweiler

Bexbach (ots)

In der Nacht vom 08.08.2020 auf den 09.08.2020 kam es in der Schwannstraße in Bexbach Kleinottweiler zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein noch unbekannter Verursacher befuhr, vermutlich mit einem Pkw, die Schwannstraße vom Sportplatz der ASV Kleinottweiler kommend in Richtung Jägersburger Straße und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Seat Leon mit Neunkircher Kreiskennzeichen, welcher hierdurch beschädigt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

