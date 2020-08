Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Vollsperrung der BAB 8 sowie Anwesenheit eines bislang unbekannten auffälligen Motorradfahrers

Homburg BAB 8 (ots)

Am 07.08.2020 gegen 17:35 Uhr kam es auf der Autobahn BAB 8 kurz hinter der Anschlussstelle Einöd in Fahrtrichtung Neunkirchen zu einem größeren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Zwecks Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste die BAB 8 für einen Zeitraum von 1 ¾ Stunden vollgesperrt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte in Erfahrung gebracht werden, dass in unmittelbarem Anschluss an den eigentlichen Verkehrsunfall ein bislang unbekannter junger Mann (schwarzes T-Shirt, kurze Hose, grüner Rucksack/Protektor auf dem Rücken, kurze braune Haare) sein Motorrad in circa 200 m Entfernung zur Unfallstelle am rechten Fahrbahnrand abstellte, das daran befindliche Kennzeichen demontierte und sich anschließend in Richtung Schwarzenbach fluchtartig entfernte.

Eine Verkehrsunfallbeteiligung des besagten Motorradfahrers ist bei derzeitigem Ermittlungsstand zwar auszuschließen, ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt seitens des Motorradfahrers kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang selbst oder zur Person des beschriebenen Motorradfahrers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell