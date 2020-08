Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Hochstraße in Bexbach

Homburg / Bexbach (ots)

Am 07.08.2020 gegen 08:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hochstraße in 66450 Bexbach. Der Unfallverursacher missachtete seine Wartepflicht an einer Fahrbahnverengung, sodass beide Fahrzeuge zeitgleich in diese einfuhren. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, wodurch Sachschaden an dem PKW des Geschädigten entstand. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

