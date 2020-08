Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Randalierende Person begeht mehrere Straftaten in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am Mittwoch, den 05.08.2020, beging eine männliche Person innerhalb kürzester Zeit, zwischen 12:51 Uhr und 13:10 Uhr, mehrere Straftaten im Bereich Obere Kaiserstraße, Flurstraße und Austraße in St. Ingbert. Zunächst betrat der 43-jährige Mann aus St. Ingbert ohne geeignete Mund-Nasen-Bedeckung einen Lebensmitteldiscounter in der Oberen Kaiserstraße. Da er sich weigerte eine Maske anzuziehen, wurde er von Mitarbeitern gebeten die Filiale zu verlassen. Statt der Aufforderung nachzukommen, rastete der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann aus und schlug einem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht und bedrohte weitere Mitarbeiter verbal. Anschließend verließ der Mann den Einkaufsmarkt, rannte mehrmals auf die Fahrbahn der Obere Kaiserstraße und nötigte so eine unbestimmte Anzahl Fahrzeugführer dazu anzuhalten und in der Folge am Weiterfahren. Nachdem der Mann die Straße wieder freigegeben hatte, trat er außerdem gegen das Fallrohr eines Anwesens und beschädigte dieses. In seinem Rausch lief der Mann außerdem durch mehrere Gartenanlagen in die Flurstraße und von dort aus weiter in die Austraße. Dabei wurde er von einem Zeugen verfolgt, welcher parallel mit dem Polizeinotruf telefonierte. Der Zeugen wurde in der Austraße schließlich ebenfalls von dem Täter mit mehreren Schlägen attackiert, welchen er jedoch ausweichen konnte. Gegen 13:10 Uhr konnte der aufgebrachte 43-Jährige durch Polizeikräfte in der Austraße gestellt und widerstandlos in Gewahrsam genommen werden. Nach Durchführung strafprozessualer Maßnahmen musste er anschließend zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Homburg verbleiben.

Möglicherweise beging der Mann in der Flur- und Austraße Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Die Anwohner werden gebeten ihre Fahrzeuge nach Schäden durch Schläge oder Tritte zu überprüfen. Zeugen oder weitere Geschädigte in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) oder der Polizei St. Ingbert in Verbindung (06894/1090) zu setzen.

