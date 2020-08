Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Pkw in Homburg Erbach

Homburg (ots)

Am 04.08.2020, in der Zeit von 21:50 Uhr bis 22:35 Uhr, wurde in der Gleiwitzer Straße in Homburg-Erbach an einem weißen Renault Twingo mit Saarbrücker Kreiskennung der Heckscheibenwischer durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

