Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Geldbörsen in Homburg

Homburg (ots)

Am Nachmittag des 31.07.2020 entwendeten bislang unbekannte Täterinnen die Geldbörsen von zwei Frauen, die unabhängig voneinander in der Innenstadt von Homburg einkaufen gingen und dabei ihre Geldbörsen in der Handtasche mitführten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

