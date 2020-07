Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Polizeiposten Gersheim und Mandelbachtal zu den bekannten Sprechzeiten wieder besetzt

Gersheim, Mandelbachtal (ots)

Die Polizeiinspektion Homburg teilt mit, dass die temporäre Schließung der Polizeiposten Gersheim und Mandelbachtal beendet ist. Ab Montag, 03.08.2020, werden die Räumlichkeiten der Polizei wieder zu den regulären Sprechzeiten besetzt sein.

Sprechzeiten des Polizeiposten Mandelbachtal: montags: 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und mittwochs 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr.

Sprechzeiten des Polizeiposten Gersheim: dienstags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Außerhalb der Sprechzeiten können sich Bürgerinnen und Bürger, wie gewohnt, an das Polizeirevier Blieskastel (Tel.: 06842-9270), die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841-1060) oder in Notfällen an die Notrufnummer 110 wenden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell