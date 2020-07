Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung in Kirkel-Limbach

Kirkel-Limbach (ots)

In der Nacht vom 28.07.2020 auf den 29.07.2020 machten Unbekannte in dem Waldgebiet "Am Hirschberg" in Kirkel/Limbach (Waldgebiet zwischen Limbach und Kohlhof) offensichtlich ein Lagerfeuer, welches beim Verlassen des Waldes nicht abgelöscht wurde. Gegen 17:30 Uhr bemerkte ein Spaziergänger die Feuerstelle, welche immer noch glimmte. Dem aufmerksamen Spaziergänger ist es zu verdanken, dass die umliegenden Bäume/Äste nicht in Brand geraten sind.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

Die Polizei weist darauf hin, dass jeglicher Umgang mit Feuer und leicht entzündlichen Gegenständen in Wäldern - auch aufgrund der derzeitigen Trockenheit - zu unterlassen ist.

