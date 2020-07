Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Mandelbachtal

Mandelbachtal, Große Heide (ots)

Am 28.07.2020, kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Mandelbachtal, Große Heide. Nach dem Abkoppeln eines Lkw-Anhängers (9t) machte sich der Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache selbständig und klemmte hierbei den Beifahrer des Lkw zwischen sich und einem Metallzaun ein. Der 41-jährige Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber mit schweren inneren Verletzungen zur Notaufnahme der Uniklinik nach Homburg verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

