Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mögliche Sachbeschädigung an einem schwarzen SUV in Niederwürzbach

Blieskastel (ots)

Am Sonntag, den 26.07.2020, gegen 17:50 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Homburg von einem Zeugen darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Gruppe von 6-8 Jugendlichen Äpfel auf einen in der Dammstraße in Blieskastel Niederwürzbach fahrenden bzw. haltenden schwarzen SUV (näheres nicht bekannt) werden würden. Weiterhin würden die Jugendlichen auch gegen das Fahrzeug schlagen.

Die Jugendlichen hätten die Örtlichkeit schließlich fußläufig verlassen. Auch das Fahrzeug sei anschließend in Richtung der Bezirksstraße davongefahren.

Ob es durch das Geschehen zu einer Beschädigung am Fahrzeug kam und welche Hintergründe das Verhalten der Jugendlichen hatte, ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der Fahrer des beteiligten Fahrzeuges werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell