Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Auffinden einer griechischen Landschildkröte in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Sonntag, den 26.07.2020, gegen 15:30 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Homburg Mitteilung über eine entlaufene Schildkröte in der Oberbexbacher Straße in Bexbach. Das Tier konnte vor Ort festgestellt und in Verwahrung genommen werden. Es handelte sich augenscheinlich um eine griechische Landschildkröte. Das Fundtier wurde anschließend einer Reptilienauffangstation zugeführt.

Der oder die Besitzer/in der Schildkröte wird gebeten, sich bei der Reptilienauffangstation Saar unter der Rufnummer 01573/1395606 zu melden.

