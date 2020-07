Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl in der Talstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag ( 23.07. ), zwischen 07:40 und 14:00 Uhr, wurde vor einer Apotheke in der Talstraße das Fahrrad einer Mitarbeiterin entwendet. Das Rad war mittels Spiralschloss an einem Fahrradständer befestigt. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Giant aus der Damenreihe "LIV" mit schwarz-orangefarbenem Rahmen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

