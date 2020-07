Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Rathausstraße in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Dienstag, 21.07.2020, zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rathausstraße in Bexbach. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines Toyota Aygo mit Homburger Kreiskennzeichen, welcher am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 25 geparkt war, durch ein einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt. Im Anschluss an den Unfall flüchtete der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

