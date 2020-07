Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Talstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am 20.07.2020, im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 23:50 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Talstraße in Homburg. Hierbei wurde die rechte Rückleuchte eines grauer 5er BMWs mit Homburger Kreiskennzeichen, welcher in Längsaufstellung in einer Parkbucht auf Höhe des Christian-Weber-Platzes geparkt war, durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Im Anschluss an das Unfallgeschehen flüchtete der Verursacher unerlaubt die Örtlichkeit. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell