Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in Gersheim

Gersheim (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag, dem 18.07.2020, um 17:00 Uhr bis Sonntag, den 19.07.2020, 10:30 Uhr ereignete sich ein versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Bliesstraße in 66453 Gersheim (Hauptdurchfahrtsstraße zwischen Gersheim und Reinheim). Bislang unbekannter Täter (uT) verschaffte sich über einen hinter dem Anwesen be-findlichen Fußweg Zutritt auf das weitläufige Grundstück des zur Tatzeit im Haus be-findlichen 94-jährigen Geschädigten. Hier suchte uT fußläufig die Tür des Wintergar-tens des Einfamilienhauses auf und versuchte diese mittels mehrere Hebelansätze aufzuhebeln. Als dies misslang entfernte sich uT in unbekannte Richtung von der Tat-örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Po-lizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell