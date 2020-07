Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Blieskastel-Breitfurt

Blieskastel-Breitfurt (ots)

Am Freitag, den 17.07.2020 kam es zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr, im Rödelsweg in 66440 Blieskastel-Breitfurt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfa-milienhauses auf und gelangten in das Anwesen. Dort durchsuchten die Täter alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld (Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich). Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Po-lizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

