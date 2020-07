Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Besonders schwerer Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung auf dem Veranstaltungsgelände Utopion in Bexbach

Bexbach (ots)

Auf dem ca. 100 Hektar großen Veranstaltungsgelände Utopion im Saarpfalz-Park in Bexbach brachen bislang unbekannte Täter von einem unbekannten Zeitraum an bis zum Samstag den 18.07.2020, 12:40 Uhr in die dortigen Häuser ein und entwendeten mehrerer Gegenstände. Darüber hinaus kam es auf dem Gelände zur Beschädigung zahlreicher Eingangstüren, Fensterscheiben, Bänke und Tische. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

