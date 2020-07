Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Bexbach

Bexbach (ots)

Zwischen dem 11.07.2020, 19:30 Uhr und dem 18.07.2020, 08:45 Uhr, begab sich unbekannter Täter auf die Gebäuderückseite eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Zum Frankenbrunnen in 66450 Bexbach und versuchte dort mittels bislang unbekannten Gegenstands eine Kellertür aufzubrechen. An der Tür entstand hierdurch Sachschaden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell