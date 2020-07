Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Uniklinik Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 17.07.2020 kam es im Zeitraum zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr auf dem Gelände des Uniklinik Homburg (Parkplatz gegenüber der HNO - Gebäude 6) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand ein bislang unbekannter Pkw aus einer Parkreihe heraus und kollidierte mit einem in der gegenüberliegenden Parkreihe vorwärts eingeparkten grauen Subaru G4 mit Homburger Kreiskennzeichen. An dem grauen Subaru entstand ein Lackschaden in Höhe von ca. 600 EUR.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

