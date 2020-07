Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand dreier Fußplatten in der Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am Morgen des 16.07.2020, gegen 04:10 Uhr, kam es in der Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel, im Bereich der dortigen Baustelle, zum Brand dreier Fußplatten aus Kunststoff, welche zur Beschwerung der Beschilderung eingesetzt werden. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass ein oder mehrere bisher unbekannte Täter die Platten auf unbekannte Art und Weise in Brand setzten. Durch die Feuerwehr Kirkel konnte das Feuer gelöscht werden, es entstand geringer Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Po-lizei Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

