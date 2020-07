Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht an der Universitätsklinik in Homburg

Homburg (ots)

Am 15.07.2020, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 18:10 Uhr, wurde ein grauer Opel Astra Kombi mit Kaiserslauterer Kreiskennzeichen von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Opel war in der Nähe der Kieferorthopädie an der Universitätsklinik Homburg abgestellt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss an die Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

