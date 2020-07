Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in einen Friseursalon in der Innenstadt von Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ( 14.07. auf 15.07. ) kam es in der Eisenbahnstraße in Homburg zu einem Einbruch in einen Friseursalon. Auf bislang unbekannte Art und Weise öffnete der oder die Täter die Haupteingangstür zum Salon. Aus dem Laden wurden Bargeld und eine hochwertige Friseurschere entwendet. Der Friseurladen wurde anschließend wieder über die Hauptzugangstür verlassen.

Zeugen, die Angaben zum vorgenannten Sachverhalt oder auch verdächtige Personen im genannten Tatzeitraum machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

