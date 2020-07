Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 14.07.2020, zwischen 07:30 Uhr und 16:20 Uhr, wurde die Beifahrerseite eines silberfarbener VW Golf Plus mit Neunkircher Kreiskennzeichen in Homburg von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfall kann sich sowohl auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Am Forum als auch auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz an der orthopädischen Klinik der Universitätskliniken ereignet haben. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell