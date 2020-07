Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Pkw auf dem Parkplatz des Friedhofes Medelsheim

Gersheim-Medelsheim (ots)

Am 12.07.2020 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr wurde die Scheibe der Beifahrertür eines auf dem Parkplatz gegenüber der Leichenhalle am Friedhof in Gersheim-Medelsheim abgestellten grauen Toyota Avensis durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde durch den Täter eine Damenhandtasche entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell