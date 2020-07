Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Geldbörse aus dem Auto gestohlen

Homburg-Erbach (ots)

Am Donnerstag wurde in der Zeit zwischen 03:30 Uhr und 19:15 Uhr in der Ludwigstraße in Homburg-Erbach das Fenster der Beifahrertür eines schwarzen Hyundai eingeschlagen und die auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse samt Inhalt entwendet.

Bei Hinweisen zu diesem Sachverhalt setzen sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Tel. 06841-1060 in Verbindung.

